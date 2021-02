백신 접종 첫날, 6시 기준 전국 1만6183명 접종 완료

[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 백신 접종이 시작된 첫날인 26일 오후 6시 기준 전국 1만6813명의 접종 대상자가 접종을 완료한 것으로 집계됐다.

질병관리청은 이날 아스트라제네카 코로나19 백신 접종자의 잠정 집계치를 이 같이 밝혔다. 1차 접종 대상자인 전국 요양병원·시설, 정신요양·재활시설의 65세 미만 입원·입소·종사자 중 백신 접종에 동의한 28만9480명 중 5.81%가 첫날 접종을 완료한 셈이다.

질병청은 앞서 백신 접종 계획을 밝히면서 이날 하루 전국 213개 요양시설의 입소·종사자 5266명이 백신을 맞고, 이와 별도로 292개 요양병원에서 병원 여건에 따라 접종을 시행한다고 밝혔다.

질병청은 이날 밤 12시 기준 접종자 통계를 27일 오전 9시30분께 발표할 예정이다. 질병청은 이 같은 접종 통계를 앞으로 코로나19 일일 신규 확진자 추이와 같이 매일 발표할 계획이다.

한편 이날 국내에 도착해 전국 접종센터로 배분된 화이자 백신의 첫 접종은 27일 오전 서울 중구 국립중앙의료원 중앙예방접종센터에서 진행될 예정이다. 국립중앙의료원 종사자 199명과 수도권의 코로나19 환자 치료병원 종사자 101명 등 총 300명이 접종 대상이다.

