▲교무처장 손홍민 ▲학생처장 김문호 ▲입학관리처장 김민환 ▲국제교류처장 손완이 ▲대학원장·교육대학원장·사회융합대학원장 윤천균 ▲사회경영대학장 이경희 ▲보건과학대학장 유혜숙 ▲문화예술체육대학장 조규정 ▲AI융합대학장 정영기 ▲AI교양대학장·대학혁신본부장·대학혁신사업단장 송창수 ▲교육성과관리센터장 김진강 ▲비교과통합지원센터장 이문영 ▲학술정보원장 백란 ▲IT스퀘어단장 이상현 ▲평생교육원장·문화예술교육원장 최영화 ▲교수학습개발원장 장윤경 ▲학생인권센터장·장애학생지원센터장 최춘식 ▲학생상담센터장 김미례 ▲한국어교육원장 윤영 ▲혁신선도대학사업단 프라임사업실장 유용민 ▲지역혁신플랫폼사업단장 정제평

