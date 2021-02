[아시아경제 이선애 기자] ] 한샘 한샘 009240 | 코스피 증권정보 현재가 98,300 전일대비 1,200 등락률 -1.21% 거래량 53,290 전일가 99,500 2021.02.26 13:56 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"한샘, 성장 기조 지속"한샘의 올해 실적 개선이 기대되는 이유한샘, 지난해 영업이익 930억…전년대비 66.7% 증가 close 은 보통주 1주당 1300원의 현금 결산배당을 결정했다고 26일 공시했다.

시가배당율은 1.3%다. 배당금 총액은 224억3725만원이다.

