팅크웨어, 씨앤투스성진과 ‘국내산 에어필터’ 공동개발 추진

환경가전 블루벤트에 전용 고성능 에어필터 적용

[아시아경제 김희윤 기자] 팅크웨어는 환경가전 브랜드 '블루 벤트(Blue Vent)' 전용 국내산 고성능 에어필터를 개발해 적용한다고 26일 밝혔다.

양사는 앞서 25일 전용 에어필터 개발 및 공급을 위한 업무협약을 진행했다. 이번 협약으로 양사는 블루 벤트 제품 내 공기청정기 및 가습기 등에 들어가는 전용 고성능 에어필터에 대한 개발과 함께 향후 향균 기능을 갖춘 소재 기반의 필터도 개발해 상용화할 예정이다.

개발된 에어필터는 향후 블루 벤트 라인업에 기본 적용되어 필터의 성능을 강화하고 안정성을 확대한다. 팅크웨어는 시중에 유통되는 중국산 필터와 차별화한 맞춤형 국내산 필터를 제작하고 적용해 제품 및 브랜드에 대한 소비자의 신뢰도를 더욱 높여 공기청정기를 비롯한 전용 환경가전 제품 사업을 더욱 강화할 예정이다.

장영민 팅크웨어 신사업부문장은 "씨앤투스성진은 국내산 에어필터를 기반으로 지속적으로 향상된 제품을 개발해온 기업으로 양사가 약을 통해 블루 벤트 제품에 보다 최적화된 전용 고성능 에어필터를 개발·적용함으로써 기능뿐 아니라 보다 안전성 높은 제품들을 보여드릴 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

조성욱 씨앤투스성진 영업본부장은 "'블루 벤트' 라인업 전반의 필터에 공급 확대를 계획하고 있는 만큼 향후 파트너쉽을 극대화할 것"이라고 말했다.

