코로나19 예방접종이 26일 오전 광산구 광주보훈요양원에서 광주광역시 관내 요양병원,요양시설 등의 만 65세 미만 종사자와 입소자를 대상으로 시작됐다. 사진=광주광역시 제공

