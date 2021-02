美코스트코 최저임금 16달러로 인상...업계로 확산되나

[아시아경제 조유진 기자] 미국 오프라인 유통공룡 코스트코가 최저임금을 업계 최고 수준인 16달러로 인상키로 하면서 업계 전반에 파급 효과가 나타날지 주목된다고 미 CNN이 25일(현지시간) 보도했다.

크레이그 옐리네크 코스트코 사장 겸 최고경영자(CEO)는 25일(현지시간) 상원 예산위원회에 출석해 내주부터 최저임금을 16달러로 인상할 것이라고 밝혔다. 이는 조 바이든 대통령이 추진 중인 최저임금 시급 15달러보다 높은 수준이다.

미국 오프라인 유통업체 중 두 번째로 많은 인력을 고용하고 있는 코스트코는 지난해 최저임금 15달러로 올리며 업계 평균을 끌어올렸다. 코스트코는 미국에서만 18만명의 직원을 고용하고 있으며 이 중 중 90%가 시간제 노동자에 해당한다.

인상된 코스트코의 최저임금은 월마트, 아마존, 타깃, 베스트바이 등 다른 유통기업 보다 높다는 점에서 상징성이 있다. 유통업체들이 최근 최저임금을 자발적으로 인상한 사례가 있으나 시간당 15달러를 지급하는 기업은 없다. 전문가들은 미국에서 두 번째로 큰 오프라인 유통기업인 코스트코의 이번 결정이 최저임금 인상을 추진 중인 다른 업체들에도 영향을 미칠 수 있다고 전망했다.

매사추세츠대학교 애머스트 캠퍼스 아린드라지트 듀브 경제학 교수는 "코스트코의 움직임이 월마트, 아마존과 같은 경쟁업체 고용주에 최저임금을 16달러로 맞추도록 압박하는 계기가 될 수 있다"고 말했다. 고용률이 높은 유통업계에 최저임금 도미노 인상이 이어질 경우 미국 정부의 경기부양 노력에 새로운 불씨될 것이라는 기대감도 커지고 있다.

미국 내 최저임금 인상 움직임은 가사회되는 분위기다. 미국 내 최대 민간 고용주인 월마트는 지난 18일 최저임금을 현재 11달러로 유지하되 평균 임금을 15달러 이상으로 높이겠다고 발표했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr