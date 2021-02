한울원자력본부, 탈(脫)플라스틱 캠페인 '고·고 챌린지'

박범수 본부장, '일회용품 지양하(고) 친환경 제품 애용하(고)' 실천 다짐

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부는 박범수 본부장이 25일 환경부에서 진행하는 탈(脫)플라스틱 캠페인 '고·고 챌린지'에 동참했다고 26일 밝혔다.

이번 챌린지는 환경부가 SNS를 통해 진행하는 탈(脫)플라스틱 실천 운동으로 일회용품과 플라스틱 사용을 줄이기 위해 '하지 말아야 할 일' 한 가지, '할 수 있는 일' 한 가지에 대한 실천을 약속하는 인증샷을 게재한 후 다음 도전자를 지명하는 방식으로 진행된다.

박범수 본부장은 전찬걸 울진군수로부터 지목받아 이번 챌린지에 참여했다. 박 본부장은 직접 사용하는 텀블러와 본부에서 제작·배부하는 에코백을 통해 '일회용품 지양하(고), 친환경 제품 애용하(고)'라는 실천 다짐을 본부 직원과 협력회사에 적극적으로 알릴 예정이다.

박 본부장은 후발 주자로 울진소방서 김진욱 서장, 울진우체국 박당식 국장, 국유림관리소 전상우 소장을 지목했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr