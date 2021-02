[아시아경제 황윤주 기자] 전방 전방 000950 | 코스피 증권정보 현재가 33,000 전일대비 1,500 등락률 -4.35% 거래량 21,673 전일가 34,500 2021.02.25 15:30 장마감 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일6월 19일 코스피, 7.84p 오른 2141.32 마감(0.37%↑) close 은 작년 연결 기준 영업손실이 176억원으로 적자 규모가 42% 줄었다고 25일 공시했다. 매출액은 1051억원으로 23.5% 감소했고, 당기순손실은 255억원으로 적자 규모가 축소됐다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr