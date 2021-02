합천군, 농특산물 홍보 마케팅 간담회 개최

농 특산품의 새로운 판로 개척에 대해 다양한 방안을 모색



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 문준희 군수, 배몽희 군의회의장, 장진영 산건위 위원장, 장문철 합천유통 대표이사, 신재순 농업기술센터 소장, 이동렬 농업 유통 과장 등 관계자 20여명이 참석한 가운데 합천군 농특산물 온라인 마케팅의 효과적인 홍보 추진 전략을 위한 간담회를 개최했다고 25일 밝혔다.

이번 간담회는 합천군의 농특산물 마케팅 홍보 현황과 다양한 마케팅 지원 시책에 대한 발표를 시작으로 최근 코로나19 장기화로 비대면 소비 등 변화하는 판로 환경 속에 인플루언서와 협업한 콘텐츠 제작 필요성, 효율적인 라이브방송 시스템 구축에 대한 의견을 교환했다.

또한 합천군의 주요 생산 품목인 양파, 마늘, 딸기, 파프리카, 토마토뿐만 아니라 합천 쌀을 비롯한 양파라면, 작약 미인 음료 · 핸드크림 · 선크림 등 농 특산품의 새로운 판로 개척에 대해서도 다양한 방안을 모색하는 자리가 됐다.

신재순 농업기술센터 소장은 “이번 간담회를 통해 합천유통과 라이브방송 시스템을 구축하고 합천 농특산물 판로 개척을 위해 다양한 콘텐츠를 제작할 계획”이며 “앞으로 내수 시장 활성화와 우수 농 특산품의 유통이 확대될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

