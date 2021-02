박영렬 연세대학교 교수가 3월 1일자로 한국경영학회 제66대 회장에 취임한다.

임기는 내년 2월 말까지 1년이다. 박 신임 회장은 연세대 글로벌사회공헌원 원장으로 재임 중이며 한국국제경영학회 회장, 한국경영사학회 회장, 한국경영교육인증원 원장을 역임했다.

박 신임 회장은 "한국경영학회의 DSG(Digital, Sustainable, Global) 목표를 위해 경영학 교육 및 연구와 학회 활동의 디지털 변혁을 과감하게 추진하겠다"고 밝혔다.

이어 "격변의 시대에 한국경영학회가 더 나은 세상을 만들기 위한 새롭고 올바른 길을 찾아가는 투명성을 지향하는 학회로서, 이 같은 선제적인 역할을 우리의 동반자인 기업을 비롯한 이해 관계자들과 함께 할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

박 신임 회장은 연세대를 졸업하고 미국 일리노이에서 석박사를 취득했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr