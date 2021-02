[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 김소연이 우아한 웨딩드레스 자태를 선보였다.

24일 김소연은 자신의 인스타그램에 "펜트하우스 천서진"이라는 태그와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 김소연은 화려한 웨딩드레스에 왕관을 쓴 채 도도한 표정을 짓고 있다.

한편 김소연은 SBS 드라마 '펜트하우스2'에 천서진 역으로 출연 중이다.

