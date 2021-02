KB證 "미국 증시 장전거래 오후 6시부터 가능"

업계 가장 빠른 거래 시간 제공

[아시아경제 이민우 기자] KB증권이 미국 주식 장전거래(프리마켓) 거래 시간을 기존 대비 1시간 앞당긴 오후 6시부터 제공하기로 했다.

KB증권은 25일부터 미국 주식 프리마켓 거래 시간을 오후 6시부터 가능하도록 변경한다고 이날 밝혔다.

미국 증시는 시간대별로 프리마켓, 정규장, 애프터마켓(장 마감후 거래)으로 구분된다. 국내 증시와 달리 프리마켓과 애프터마켓에서도 동시호가가 아닌 경쟁매매가 진행된다.

이번 확대로 KB증권 고객은 오후 6시부터 11시 30분까지 총 5시간 30분 간 프리마켓 거래가 가능해졌다. 다음날 오전6시 50분까지 총 12시간 50분동안 미국 주식을 거래할 수 있게 된 것이다.

KB증권은 해외주식 거래는 매매, 환율에 의한 원금손실이 발생할 수 있다며 주의를 당부했다. 또한 미국주식 프리마켓 거래 이용 시 가격은 정규장의 고가와 저가의 범위를 벗어날 수 있고 거래소간 전자거래(ECN)의 제한적인 지원과 낮은 유동성으로 호가가 비정상적으로 보일 수 있다는 점에 유의해야 한다고 했다.

미국주식 프리마켓 거래에 관한 상세한 사항은 KB증권 모바일트레이딩시스템(MTS)이나 홈트레이딩시스템(HTS)을 참조하거나 전국 영업점 및 고객센터에 문의하면 된다.

이홍구 KB증권 WM총괄본부장은 "미국 상장 기업들의 실적 발표 등으로 시장의 변동성이 커질 수 있는 상황에서 고객들이 프리마켓을 통해 변동성에 실시간으로 대응할 수 있도록 하기 위해 거래 시간을 확대했다"며 "앞으로도 글로벌 상품들을 보다 쉽고 편리하게 거래할 수 있는 다양한 서비스들을 통해 고객 만족을 도모 할 것"이라고 했다.

