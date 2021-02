야놀자, ‘세계 최고 여행 앱’ 선정…여행객 투표 100%

[아시아경제 이준형 기자] 야놀자는 '우자크로타 트래블 어워즈 2020(Uzakrota Travel Awards 2020)'에서 세계 최고의 여행 앱으로 선정됐다고 25일 밝혔다.

우자크로타 트래블 어워즈는 세계 최대 관광 단체 중 한 곳인 터키 우자크로타가 여행 및 관광 산업 발전을 위해 주관하는 시상식이다. 올해로 10회차를 맞은 시상식은 100% 여행객 투표로만 수상이 결정돼 공정성을 갖춘 시상식으로 꼽힌다.

올해에는 45개 부문에 걸쳐 후보가 선정됐다. 지난달 25일부터 2주 동안 전 세계 18만명 이상의 여행객이 투표에 참여했다.

야놀자는 이번 시상식에서 '최고의 여행 앱' 부문 1위, '최고의 여행 스케일업(Scaleup)' 부문 3위에 선정됐다. 야놀자가 2019년 인수한 호텔솔루션 기업 이지테크노시스(eZeeTechnosys)도 '최고의 호텔 채널 관리 시스템' 부문 2위에 올랐다. 170여개 국가에 솔루션 서비스를 제공하며 쌓은 기술력과 글로벌 인지도가 영향을 미친 것으로 보인다.

김세준 야놀자 글로벌호텔솔루션 실장은 "이번 수상의 의미는 세계 여가 시장에서 야놀자의 전략과 솔루션이 인정받았다는 데 있다"면서 "끊임없는 기술 개발과 서비스 확장으로 글로벌 여가 및 호텔솔루션 시장을 선도하겠다"고 밝혔다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr