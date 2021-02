신세계TV쇼핑, 브리지스톤 골프공 'Contact B' 론칭 라방

[아시아경제 임춘한 기자] 신세계TV쇼핑은 오는 26일 '신세계TV쇼핑 라이브'를 통해 브리지스톤의 골프공 ‘콘택트 비(Contact B)’ 론칭 방송을 진행한다고 25일 밝혔다.

Contact B는 지난해 타이거 우즈 볼로 품절 사태를 빚었던 브리지스톤골프에서 새롭게 선보이는 골프공이다. 이 공에는 독자적 특허기술인 콘택트 포스 딤플(Contact Force Dimple)이 적용됐다. 딤플 중앙에 위치한 돌기가 공이 클럽에 닿는 면적을 38% 향상해 더 많은 마찰이 일어나고, 볼이 헛도는 현상을 방지해 골퍼가 의도한 샷을 최대한 구현한다.

이번 방송에는 여자 골프 세계랭킹 1위 고진영 선수와 서희경 선수 등을 지도한 세계 50대 골프 교습가이자 해설가인 고덕호 프로를 초대해 차별화된 골프 콘텐츠를 준비했다. 고덕호 프로는 당일 나에게 맞는 골프공 찾는 법, 비거리 향상 노하우 등의 간단한 온라인 티칭과 채팅창을 통한 실시간 문답을 진행할 예정이다.

이 상품은 1더즌에 매트 옐로우, 매트 그린, 매트 레드 등 무광 컬러를 포함한 4가지 색상 구성으로 판매가격은 4만원이다. 당일 방송 중 구매 고객에게는 1세트 구매 시 공 2개를, 3세트 구매 시에는 1세트를 추가 증정한다. 추첨을 통해 고덕호 프로, 임희정 프로의 싸인 모자를 증정하는 특별 프로모션도 진행할 예정이다.

신세계TV쇼핑 관계자는“세계적인 브리지스톤의 최신 제품을 살펴볼 수 있는 좋은 기회가 될 수 있을 것”이라며 “생중계 티칭을 통하여 유익한 정보를 공유하는 시간이 될 수 있기를 희망한다”고 말했다.

