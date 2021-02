홈플러스, 슈퍼마켓으로 '올라인' 유통 확장…1시간 내 배송

홈플러스익스프레스 온라인' 서비스 26일 오픈

전국 35개 도시 253개 직영점서 1시간 내 배송

신선·가공식품·간편식 비롯 약 3000개 상품 구성

[아시아경제 김유리 기자] 홈플러스는 오는 26일부터 홈플러스 익스프레스를 통해 1시간 내 배송하는 '홈플러스 익스프레스 온라인' 서비스를 시작한다고 25일 밝혔다.

이는 전국 253개 홈플러스 익스프레스 직영점을 통해 운영되는 서비스로, 매장 반경 최대 2.5㎞ 내 고객이 홈플러스 모바일 애플리케이션이나 온라인 사이트 내 '홈플러스 익스프레스 즉시배송' 코너를 통해 상품을 구매하면 매장 내 피커가 상품을 피킹해 배송한다. 오전 11시부터 오후 10시까지 운영, 2만원 이상 주문 시 배송되며 3000원의 배송비가 발생한다.

홈플러스는 대형마트보다 고객 가까이 위치한 슈퍼마켓에도 '올라인(All-Line)' 모델을 적용해 더욱 촘촘한 배송망을 완성하겠다는 계획이다. 올라인은 2019년 홈플러스가 제시한 오프라인 매장과 온라인 몰의 융합 모델이다. 전국에 위치한 점포가 온라인 사업의 전초 기지가 돼 고객 가장 가까운 곳에서 빠르게 배송한다는 취지를 담았다.

홈플러스는 고객들이 코로나19 영향으로 사람이 많이 몰리는 대형마트보다 가까운 슈퍼마켓을 자주 이용하고, 슈퍼마켓에서는 신선식품과 가정간편식(HMR)을 많이 구매한다는 최근 트렌드를 반영해 서비스를 내놨다고 밝혔다. 집 근처 슈퍼마켓의 싱싱한 신선식품과 다양한 가정간편식을 빠르게 배송해 고객 요구를 충족시킨다는 것이 이번 전략의 핵심이다.

홈플러스 관계자는 "경쟁사의 서비스가 수도권 위주로 운영되고 있는 반면, 홈플러스 익스프레스는 기존 영업 중인 매장에서 배송을 실시하기 때문에 수도권을 비롯해 전국 35개 도시 고객들도 서비스를 이용할 수 있다는 장점이 있다"고 강조했다.

구매 가능 상품은 신선식품, 가공식품, 가정간편식 등 약 3000개 상품으로 구성됐다. 홈플러스 익스프레스에서 진행하고 있는 할인 행사가 동일하게 적용되고 매장 진열 상품을 그대로 배송하기에 특히 신선식품을 믿고 구매할 수 있다는 장점이 있다.

송승선 홈플러스 모바일사업부문장은 "급변하는 유통 환경에 맞춰 온라인 사업을 한층 강화하기 위해 슈퍼마켓 브랜드 '홈플러스 익스프레스'에도 자체 온라인 주문·배송 기능을 장착했다"며 "이번 서비스를 통해 홈플러스가 계속 강조하고 있는 미래 유통 모델 '올라인'을 완성하고 고객이 원하는 상품을 더 신선하고 빠르게 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.

한편, 홈플러스는 '홈플러스익스프레스 온라인' 서비스를 론칭하며 전사 온라인몰 역량 강화를 위해 '홈플러스 스페셜' 매장의 온라인몰 '홈플러스 더클럽'을 오는 4월1일부로 홈플러스 온라인몰과 통합 운영할 예정이다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr