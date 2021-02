진주시, 정월대보름 산불방지 비상 체계 돌입

정월대보름 달집태우기 행사 자제 협조 당부



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 26일 정월대보름을 맞이해 달집태우기, 쥐불놀이 등 민속놀이로 인한 산불 발생 위험이 커짐에 따라 정월대보름 산불방지 특별대책을 수립해 산불 비상근무를 확대 운영한다고 밝혔다.

시는 정월대보름 당일 산불감시원과 진화대원의 근무시간을 탄력적으로 조정하여 저녁 9시까지 야간 산불감시대를 운영한다.

산림과와 26개 읍면 농촌 동에 산불 전문진화대, 산불감시초소, 산불감시 기동 순찰 활동 인력 166명을 산불 인접 지역 및 산불취약지역에 배치해 책임 구역별로 산불 예방 홍보?계도 활동과 함께 산불 발생 시 초동진화 할 수 있도록 만약의 사태에 대비할 계획이다.

마을 앰프 방송과 차량 거리 방송을 지속해서 실시하고, 산불 취약지 순찰, 무속 행위 및 어린이 불장난 등 산불 발생 요인에 대한 계도·단속을 한다.

시 관계자는 “산불방지를 위해 정월대보름 달집태우기 행사 자제를 요청한다”며 “산불은 한 번 발생하면 막대한 피해를 주는 만큼 사소한 부주의로 인해 귀중한 산림자원이 소실되는 일이 발생하지 않도록 산불 등 화재에 각별한 주의를 당부한다”고 전했다.

