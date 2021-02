현대백화점이 오는 26일 서울 영등포구 여의도에 '더현대 서울'을 정식 개점한다. 더현대 서울은 서울 지역 백화점 중 가장 크다. 지하 7층~지상 8층 규모로 영업 면적이 8만9100㎡(약 2만7000평)에 달한다. 24일 사전 개장한 더현대에서 시민들이 내부를 둘러보고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.