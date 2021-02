[2021 아시아펀드대상]한국투자신탁운용, 퇴직연금형 베스트 운용사

[아시아경제 지연진 기자] 2021 아시아경제 펀드대상 퇴직연금 부문 베스트 운용사는 한국투자신탁운용이 선정됐다.

한국투자신탁운용의 퇴직연금펀드인 '한국투자TDF알아서펀드' 시리즈는 개인별 은퇴 시점에 맞춰 한국인의 생애 주기를 반영한 자동자산배분 전략에 따라 알아서 운용하는 연금형 상품이다. 은퇴 시점까지 별도의 운용 지시 없이 20여개의 국내 및 해외 펀드에 골고루 투자하며 전략적으로 위험을 관리한다. 은퇴시기가 많이 남은 시점에는 일정수준 이상 주식 등 위험자산 비중을 확대해 기대수익률을 높이는 전략을 추구하는 반면, 은퇴 시점이 다가올수록 위험자산 비중을 점차 줄이고 채권 등 안전자산 비중을 늘려 시장변동 위험을 줄이고 자산 안정에 초점을 맞추는 전략을 쓴다.

FN가이드의 펀드 평가에 따르면 알아서 시리즈의 설정액은 이달 초 기준 5865억원이며, 지난해 12월 5000억원 돌파하며 업계 3위에 올랐다. 6개월 수익률은 15.48%, 1년 16.64%, 2년 32.16%, 3년 21.58%, : 2017년 8월3일 설정일 이후 32.85% 등을 기록 중이다.

