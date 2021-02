한국조선해양, 컨로선 6척, 5700억원 수주

[아시아경제 황윤주 기자] 현대중공업그룹 조선부문 중간지주사인 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 3,000 등락률 -2.68% 거래량 436,191 전일가 112,000 2021.02.24 14:42 장중(20분지연) 관련기사 현대중공업, 6460억원 규모 현대글로벌서비스 지분 美사모펀드에 매각 한국조선해양, 3000억규모 VLCC 3척 수주한국조선해양, 선박 9척 5400억원 건조계약 close 이 총 5700억 원 규모의 선박 6척을 수주했다.

한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 3,000 등락률 -2.68% 거래량 436,191 전일가 112,000 2021.02.24 14:42 장중(20분지연) 관련기사 현대중공업, 6460억원 규모 현대글로벌서비스 지분 美사모펀드에 매각 한국조선해양, 3000억규모 VLCC 3척 수주한국조선해양, 선박 9척 5400억원 건조계약 close 은 최근 유럽 선사로부터 4만 5700t급 컨테이너·로로 겸용선(컨로선) 6척에 대한 건조 계약을 체결했다고 24일 밝혔다.

이번에 수주한 컨로선은 차량 3000대 및 20피트 컨테이너 2000개를 적재할 수 있으며, 울산 현대미포조선에서 건조돼 2023년 상반기부터 선주사에 순차적으로 인도될 예정이다.

컨로선은 승용차, 트럭, 트레일러 등 자체 구동이 가능한 차량은 물론 컨테이너까지 선적 및 하역이 가능한 복합 화물선이다. 상·하역 설비가 없는 항구에서도 선박 크레인을 이용, 빠르게 짐을 싣고 내릴 수 있는 것이 특징이다. 특히 이 컨로선은 질소산화물(NOx) 저감장치와 황산화물(SOx) 스크러버 등 친환경 설비를 탑재해 환경규제에 대응할 수 있다.

한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 3,000 등락률 -2.68% 거래량 436,191 전일가 112,000 2021.02.24 14:42 장중(20분지연) 관련기사 현대중공업, 6460억원 규모 현대글로벌서비스 지분 美사모펀드에 매각 한국조선해양, 3000억규모 VLCC 3척 수주한국조선해양, 선박 9척 5400억원 건조계약 close 관계자는 "컨로선에 대한 풍부한 건조 경험과 고품질 선박 인도 기록이 이번 수주의 원동력"이라며 "지속적인 기술 개발과 품질 관리로 세계 시장에서 입지를 공고히 할 것"이라고 밝혔다.

현대미포조선은 지난 2010년 이후 전 세계에서 건조된 48척의 컨로선 중 40%인 19척을 건조, 선주사에 인도하며 관련 시장을 선도하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr