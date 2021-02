케이뱅크 두 달만에 100만명 유치…가입고객 300만명 돌파

높은 금리와 다양한 편의성 주효

[아시아경제 성기호 기자] 인터넷전문은행 케이뱅크가 두 달만에 100만명의 신규고객을 유치하고 가입고객 300만명을 돌파했다. 높은 금리와 비대면 편의성을 비롯 가상화폐 거래소 '업비트' 등 다양한 제휴를 통한 시너지로 풀이된다.

24일 금융권에 따르면 케이뱅크는 최근 가입 고객 300만명을 돌파했다. 2017년 4월 출범한 케이뱅크는 약 2년 후인 2019년 4월 고객 수 100만명을 돌파했다. 이어 작년 12월 초 고객 수 200만명을 넘어섰다. 첫 100만명에는 2년, 두 번째 100만명에는 1년 8개월이 걸렸지만, 세 번째 100만명 유치는 두 달로 걸리지 않은 것이다.

이처럼 고객 수가 빠르게 증가하는 이유는 높은 금리와 파킹통장 '플러스박스' 등 새로 출시한 상품이 인기를 끌고 있는 것이 원인으로 꼽힌다.

특히 하루만 맡겨도 조건 없이 연 0.7% 금리를 받을 수 있는 파킹통장 '플러스박스'의 가입 고객이 크게 늘었다. 파킹통장은 기업공개(IPO)와 주식 투자 등에 대비하기 위한 자금을 넣어두는 상품으로 다른 은행보다 높은 금리 때문에 인기를 얻고 있다.

작년 8월 출시한 '100% 비대면 아파트담보대출(아담대)' 상품도 출시 6개월 만인 이달 중순 누적 취급액이 4000억원을 돌파했다.

이와 함께 최근 가상화폐 시장이 주목받으면서 케이뱅크와 제휴를 맺은 가상자산 거래소 '업비트'를 통해 유입되는 고객이 크게 늘어났다는 분석이다.

케이뱅크는 대출 전략도 공격적으로 나섰다. 이달부터 제2금융권 대출 상품을 소개해 주는 연계대출 서비스를 시작했다. 현재 연계대출 서비스를 통해 대출 상품이 소개되는 금융사는 신한저축은행, DGB캐피탈, 유진저축은행, JT친애저축은행, 하나캐피탈 등 5곳이며 더 확대될 예정이다. 케이뱅크를 통해 제휴사 대출을 받은 고객은 대출 기간 및 실행금액과 무관하게 중도상환수수료가 전액 면제된다. 또 고객의 신용점수에 따라 최대 1%까지 금리 혜택도 받을 수 있다.

케이뱅크 관계자는 "케이뱅크 입출금 통장·파킹통장·예적금 금리는 모두 시중은행 대비 경쟁력 있는 수준"이라며 "이와 함께 업비트 등 다양한 콘텐츠 업체와 제휴사를 통한 고객 유입도 크게 늘어났다"고 설명했다.

