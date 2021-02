OK저축銀 "오픈뱅킹 등록하고 우대금리 받으세요"

입출금 계좌 등록 시 연 0.1% 우대금리 제공

[아시아경제 송승섭 기자]OK저축은행이 오픈뱅킹 실시를 맞아 우대금리를 제공한다.

24일 OK저축은행에 따르면 은행과 증권사 등 타 금융기관 오픈뱅킹을 이용해 'OK대박통장'을 비롯한 입출금예금 계좌를 등록하면 0.1%포인트 우대금리를 준다.

오픈뱅킹이란 하나의 애플리케이션(앱)으로 모든 금융사의 계좌를 이용하는 서비스다.

우대금리는 법인 상품과 조건부 우대가 이미 적용된 상품을 제외한 모든 입출금예금에 적용된다. 적용 기간은 해당 계좌를 등록한 다음날부터 해지한 날까지다. 기존 고객과 신규 가입 고객 모두 참여할 수 있다.

우대금리 이벤트와 함께 사은행사도 진행한다. 다음달 1일부터 26일까지 오픈뱅킹을 등록하고 1회 10만원 이상 입금한 고객 400명에게 커피 모바일 기프티콘을 증정한다.

OK저축은행 관계자는 “금융 경계가 갈수록 허물어지고 있는 만큼 고객이 더 편리한 서비스를 누리는 것에 초점을 맞출 계획”이라고 말했다.

