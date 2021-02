[세종=아시아경제 문채석 기자] 안전보건공단은 산업재해 예방 자료를 더 쉽게 찾을 수 있도록 누리집을 개편했다고 24일 밝혔다.

공단은 누리집 '안전보건 자료실'의 검색기능을 강화하고 '안전보건 아카이브' 서비스를 시작하기로 했다.

자료실의 경우 다중조건 검색기능을 추가했다. '제작 형태, 업종, 재해 유형, 언어' 등의 항목을 동시에 검색할 수 있다.

아카이브 서비스를 통해 사업장의 활용도가 높은 '월간 안전보건' 등 410여권의 자료를 전자책으로 보급한다.

공단은 산재예방 교육자료 6600여종을 책자, 리플릿, 포스터 및 교안(PPT), 동영상, 가상현실(VR) 자료 등의 형태로 누리집의 자료실에서 제공하고 있다.

공단 관계자는 "자료실과 아카이브 서비스를 통해 사업장에서 필요한 교육자료를 쉽게 찾고 다양하게 활용하길 기대한다"고 말했다.

