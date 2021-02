신세계 본점, 다음 달 5~14일 가전·홈 인테리어 할인 판매

[아시아경제 조인경 기자] 신세계백화점 본점이 봄을 맞아 '스윗 홈 스타일링(Sweet home styling)'이라는 테마로 다음달 5일부터 열흘간 가전부터 인테리어까지 다양한 라이프스타일 상품을 선보인다고 24일 밝혔다.

이 기간 본점 1층 아트리움에서는 LG전자 오브제컬렉션과 삼성전자 비스포크컬렉션을 소개한다. 대표 상품으로 LG오브제컬렉션 냉장고가 544만원, LG오브제컬렉션 워시타워(세탁기+건조기) 421만원, 삼성 8k Q LED TV 1984만원, 그랑데 AI(세탁기+건조기) 441만원, 삼성 비스포크 식기세척기 165만원 등이다.

LG 오브제컬렉션 여러 품목을 동시에 구매할 경우 최대 250만원 할인을, 2021년 휘센 타워 에어컨을 사전예약으로 구매할 경우엔 최대 50만원의 혜택을 받을 수 있다.

삼성은 비스포크 페스티벌 테마로 해당 제품 구매 시 추가 포인트 증정과 품목별 캐시백 최대 200만원 적립 혜택을 제공하며, 3월 입학 시즌을 맞아 PC와 모바일 동시 구매 혜택도 있다.

본점 지하 1층 식품 중앙 행사장에선 커피머신과 테이블웨어, 와인패키지 등을 한자리에 나온다. 라이프 스타일 가전 브랜드 '레꼴뜨'는 샌드위치 메이커, 커피 메이커 등 다양한 상품을 최대 24% 할인하고 원목도마, 실리콘 요리집게 등 사은품도 증정한다. 미니언즈 샌드위치 메이커 6만2900원, 와플메이커 5만2900원, 그라인드 커피메이커 12만9900원 등이다.

인기 커피머신 '드롱기'는 20만뭔 이상 구매 시 진공 밀폐용기 세트를, 60만원 이상 구매 시 켄우드 전기포트를 증정한다. 테이블웨어 '포트메리온'과 '웨지우드'는 50% 특가 이벤트를 준비했으며, 홈데코·라이프 스타일 브랜드 '움브라'는 정상가 대비 20% 저렴한 가격에 판매한다.

'하이트진로'는 와인 신상품을 런칭을 기념해 3만7000원(120세트 한정) 짜리 레디백 패키지 상품을 판매한다. 'EKC'는 볼파스 블랑과 템트 맥주를 출시하고 전용잔을 증정한다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr