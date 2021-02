전남도교육청, 감사담당공무원 온라인 연수 실시

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 23일 본청 및 교육지원청 감사담당공무원 130여 명을 대상으로 청렴·감사 역량 제고를 위한 ‘온라인 실시간 연수’를 실시했다.

이날 연수는 올해 청렴도 향상과 청렴한 조직문화 조성을 위한 방안을 마련하고 향후 감사활동 개선 방향을 공유하는 시간을 가졌다.

특히 ‘지원과 공감의 혁신 전남교육’ 실현과 ‘신뢰받는 청렴 감사행정 구현’ 및 ‘엄정한 공직기강 확립’에 필요한 감사 역량 강화 방안을 집중적으로 모색했다.

연수는 감사원 교수의 ‘감사실시 및 처리 요령’ 청렴 전문 강사의 ‘청렴의 쓸모’라는 주제로 강의가 진행했고, 자체 제작한 사례 중심의 ‘학사· 회계 분야 감사업무 길라잡이’ 교재를 안내했다.

또 반부패·청렴 정책을 위해 나아가야 할 방향에 대해 함께 고민하는 등 감사담당공무원이 감사에 임하는 자세를 가다듬고 실무를 익혔다.

이와 함께 지난해 본청과 교육지원청에서 실시한 자체 감사 결과를 분석하고 감사의 실효성 확보 및 2021년도 감사 활동을 위해 상호 정보를 교환하는 등 스스로 감사 역량을 강화하는 기회로 삼았다.

김성인 감사관은 “감사담당공무원의 감사 역량 강화로 학생 중심 학교 교육 지원을 위한 공정한 감사행정 구현은 물론, 바르고 품격 있는 감사로 청렴 전남교육 구현에 앞장서는 감사담당공무원이 되어달라”고 당부했다.

