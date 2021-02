통계청 통계에 도로공사 데이터 입힌다

통계청, 교통연구원·도로공사와 업무협약(MOU)

[세종=아시아경제 문채석 기자] 앞으로 한국도로공사 등 민간의 데이터를 적용해 국가 통계를 뽑아낼 수 있게 될 전망이다.

통계청은 한국교통연구원, 한국도로공사와 23일 '데이터의 활용과 협력' 업무협약(MOU)을 맺었다고 밝혔다.

세 기관은 교통 데이터 자료·의견 공유, 신규 통계개발 등 공동연구·지원, 통계 작성 기법 연구 등에 대해 서로 협력하기로 했다.

류근관 통계청장은 "이번 MOU 체결로 정부와 공공기관의 데이터 결합 및 연계 분석을 확대하고 유용한 통계를 추가 생산·활용하는 계기가 되길 기대한다"고 언급했다.

오재학 연구원장은 "각 기관의 전문성을 바탕으로 국가통계의 품질 향상뿐 아니라 신규 통계 개발 등을 할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

신동희 도공 기획본부장은 "이번 공동연구로 고품질 교통 데이터 생산과 새로운 통계지표 개발의 기회를 맞을 것"이라고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr