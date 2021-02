신세계 이마트, SK와이번스 주식 100% 1000억원에 취득

[아시아경제 조인경 기자] 신세계그룹은 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 177,000 전일대비 1,000 등락률 -0.56% 거래량 283,187 전일가 178,000 2021.02.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이마트, 정월 대보름 앞두고 오곡·부럼 가격 안정화 나선다'집밥 열풍'의 힘 … 대형마트 실적개선 희망을 봤다[클릭 e종목]“이마트, 경쟁 속에서도 경쟁력 확대” close 가 SK텔레콤이 보유한 SK와이번스의 주식 100만주를 1000억원에 취득하는 주식매매 계약을 체결했다고 23일 공시했다.

주식 취득 뒤 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 177,000 전일대비 1,000 등락률 -0.56% 거래량 283,187 전일가 178,000 2021.02.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이마트, 정월 대보름 앞두고 오곡·부럼 가격 안정화 나선다'집밥 열풍'의 힘 … 대형마트 실적개선 희망을 봤다[클릭 e종목]“이마트, 경쟁 속에서도 경쟁력 확대” close 의 SK와이번스 지분율은 100%가 된다. 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 177,000 전일대비 1,000 등락률 -0.56% 거래량 283,187 전일가 178,000 2021.02.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이마트, 정월 대보름 앞두고 오곡·부럼 가격 안정화 나선다'집밥 열풍'의 힘 … 대형마트 실적개선 희망을 봤다[클릭 e종목]“이마트, 경쟁 속에서도 경쟁력 확대” close 는 이번 주식 취득의 목적을 " 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 177,000 전일대비 1,000 등락률 -0.56% 거래량 283,187 전일가 178,000 2021.02.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 이마트, 정월 대보름 앞두고 오곡·부럼 가격 안정화 나선다'집밥 열풍'의 힘 … 대형마트 실적개선 희망을 봤다[클릭 e종목]“이마트, 경쟁 속에서도 경쟁력 확대” close 와 SSG닷컴 등 브랜드 파워 제고를 통한 시너지 기대, 연계 마케팅과 야구 관련 PL상품 개발 등으로 인한 고객 유입"이라고 밝혔다.

주식 인수와는 별개로 SK텔레콤 소유의 토지 및 건물 매매 건은 향후 별도의 계약으로 진행될 예정이다.

신세계그룹은 전날 KBO 회원 가입 신청도 마쳤다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr