[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 창원시 상수도사업소는 6월부터 상하수도요금 고지서를 카카오 알림톡과 이메일로 받으면 매월 200원을 할인해준다.

창원시 상수도사업소에서는 2월부터 스마트폰으로 요금 고지서를 받을 수 있는 알림톡 고지 서비스를 운영하고 있다.

또 검침원들을 전일제로 전환함과 동시에 요금 감면 혜택 안내 등 새로운 서비스로 시민의 만족도를 높일 계획이다.

수도 관련 각종 문의는 상하수도요금 ARS 또는 해당 지역 급수 센터에 하면 된다.

권경만 상수도사업소장은 "사용자 중심의 더욱 편리한 요금 서비스 제공을 위해 요금 고지와 납부 서비스 개선에 더욱 박차를 기하겠다"고 밝혔다.

