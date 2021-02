[아시아경제 박선미 기자]은성수 금융위원장이 23일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 보험산업 'ESG(환경·사회·지배구조)' 경영 선포식에 참석해 축사를 하고 있다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr