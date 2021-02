[포토] 롯데마트, 봄맞이 청소용품 할인 프로모션

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주지역 롯데마트가 봄을 맞아 내달 3일까지 ‘봄맞이 청소 관련 용품 할인 프로모션’을 진행한다. 3M에서 출시 되는 청소, 욕실, 주방용품 전 품목과 불스원 크리스탈 세차용품(7종) 등 청소관련 용품을 할인하며 3M청소용품 2만5000원 이상 구매 시 5000원 롯데상품권을 증정한다

