"ZEM앱 쓰면 교육 콘텐츠 이용권 쏜다" 학부모 취향 겨냥한 SKT

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 245,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 248,000 2021.02.23 08:55 장시작전(20분지연) 관련기사 외국인, 3주만에 '팔자' 전환…SK그룹株는 사들여 1천만명 이하로…5인제한에 설날 귀성·여행객 30%↓'3달마다 점프' 알뜰폰 철새족…고가 사은품 경쟁 close 은 새 학기를 맞아 자녀들의 휴대전화와 교육상품을 패키지로 준비하고자하는 부모들을 위해 ZEM 애플리케이션에서 ‘2021 새 학기 반장선거’ 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다. ZEM 앱은 부모와 자녀가 상의해 스마트폰 사용시간 관리, 자녀 위치 조회, 유해 환경으로부터의 자녀 안심 케어 등이 가능하도록 한 앱이다.

이에 따라 SK텔레콤은 2월 23일부터 4월 5일까지 6주 간 ZEM앱에 신규 가입하거나 기존 가입 고객 중 자녀폰과 연동 완료한 고객을 대상으로 추첨을 통해 ▲영어 홈스쿨링 앱 토도영어 30일 무료 이용권(4000명) ▲Btv ZEM 키즈 콘텐츠를 이용할 수 있는 Btv 2000원 이용권 2매(4000명) ▲초등 자녀 교육 필독서 8권을 무료로 이용할 수 있는 원스토어 북스 이용권(7000명)을 제공한다.

참여 고객 중 555명에게는 럭키박스도 선물로 준다. 비대면 학습과 홈스쿨링에 필수인 최신형 노트북 , 집중력 향상에 도움이 되는 인공지능(AI) 기반 학습 지원 스마트폰 거치대 등을 제공할 예정이다. 또한 자녀 휴대폰으로 삼성 모바일 기기를 사용하는 고객 중 ZEM 앱을 연동하는 고객에게는 스페셜 기프트를 추가로 지급한다.

앞서 SK텔레콤이 지난 15일 출시한 ZEM+웅진 스마트올 구독 상품의 경우, 출시 1주일만에 무료 체험 신청이 1000건을 넘어서는 등 자녀들의 휴대전화와 교육 상품을 패키지로 준비하는 부모들의 취향을 저격했다는 평가를 받고 있다.

한명진 SK텔레콤 구독형 상품 CO장(컴퍼니장) 겸 마케팅그룹장은 “웅진 스마트올 교육 구독상품에 대한 초등학생 부모님들의 반응이 뜨거워 추가적으로 관심이 많은 영어, 키즈 콘텐츠 및 독서 구독으로 혜택을 확장했다”며 “새 학기에 초등학생 고객들이 건강하고 자신감 있게 새로운 시작을 하길 바란다”고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr