[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 22일 오후 5시40분께 대구시 동구 능성동 팔공산 자락 도학사 인근 야산에서 불이 났다.

이 불은 임야 0.165㏊(약 500평)를 태우고 40여분 만에 진화됐다.

소방당국은 한때 대응1단계를 발령하고 소방관 70여명과 소방차 23대, 대구2호기와 임차헬기 2대 등을 동원해 불길을 잡았다.

경찰과 소방당국은 정확한 화재 경위와 피해 규모를 조사하고 있다.

