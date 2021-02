[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시가 청소년문화·예술 분야를 이끌 예술단을 신규 모집한다.

양산시 청소년문화의집은 2021년 청소년문화예술단 참가자를 모집한다고 22일 밝혔다.

문화예술단은 기획 프로그램을 운영하는 자원봉사동아리, 홍보영상과 사진 촬영, 영상제 출품 등을 하는 활동정보통신원, 청소년 축제에서 공연하는 밴드동아리, 댄스 동아리까지 4개 분야로 구성돼 있다.

참가 시 활동기간 동안 각종 전문교육, 자원봉사활동 시간, 활동 인증서 발급 등의 지원을 받는다.

모집은 3월 14일까지이며, 대상은 관내 중·고등학생, 대학생이다. 신청 방법은 양산시 청소년광장 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

