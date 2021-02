대전, 코로나19 백신 ‘우선’ 접종자 확정…요양병원·시설 등 9247명

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 코로나19 백신 접종 첫날 접종 대상자를 확정했다. 대상자는 애초 예정됐던 코로나19 환자 치료병원 종사자가 아닌 65세 미만의 요양병원 및 요양시설 종사자·입소자다.

22일 시는 코로나19 백신 우선 접종 대상자 9873명 중 9247명(93.7%)이 오는 26일 백신 접종에 동의했다고 밝혔다. 당일 우선 접종 대상자가 확정된 셈이다.

시설별로는 요양병원 6076명 중 5611명(92.3%), 요양시설 3797명 중 3636명(95.8%)이 26일 당일 백신 접종에 동의한 것으로 집계된다.

이에 따라 시는 의료진이 상주하는 요양병원에선 백신을 자체 접종하게 하고 요양시설은 시설별 촉탁 의료진 또는 관할 보건소 방문 팀이 방문해 접종토록 할 계획이다.

시는 24일까지 병·의원에 디지털 온도계, 응급의약품, 백신정용 냉장고, 접종 준비 및 접종 후 관찰 공간, 응급대응체계 구비 여부를 현장 점검해 최종 위탁 계약도 체결한다.

특히 만에 하나 접종 후 발생할지 모를 이상반응에 대비해 기관별로 응급대응체계를 구축하고 접종기관과 가장 가까운 위치의 종합병원에 협조를 구해 상황별 대처가 이뤄질 수 있게 한다.

정해교 시 보건복지국장은 “정부계획에 따라 예방접종에 차질이 없도록 사전준비에 만전을 기하겠다”고 말했다.

또 “2차 예방접종을 통해 집단면역이 형성되기 전까지는 코로나19 위험성이 여전히 남는다”며 “시민들은 마스크 착용과 손 씻기 등 기본 방역수칙을 준수해 줄 것을 당부드린다”고 말했다.

