조선이공대, 2020학년도 LINC+사업 시상식 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 조선이공대학교는 ‘2020학년도 LINC+육성사업’ 관련 시상식을 22일 개최했다고 밝혔다.

이날 행사는 코로나19 확산 방지를 위해 1부 ‘LINC+성과공유회 온라인 경진대회 시상’과 2부 ‘LINC+사업 우수학과 및 우수협약산업체 시상’으로 나눠 진행됐으며, 소수의 수상자만 참석했다.

조선이공대는 지난 3일부터 9일까지 LINC+사업 온라인 성과공유관을 통해 2020학년도 LINC+육성사업에 대한 성과와 다양한 우수사례를 지역민들과 함께 공유했다.

이번 LINC+사업 온라인 성과공유관에는 조선이공대 8개 학과 사회맞춤형 협약반에서 제작한 캡스톤 디자인 24개 작품과 PBL포트폴리오 13개 작품이 경진대회에 참여했다.

그 결과, 캡스톤 디자인 부문 대상은 컴퓨터보안과의 ‘용의 눈물’팀이 차지했으며 최우수상은 스포츠재활과의 ‘위헬스’팀이, 우수상은 자동화시스템과의 ‘로하스’, 정보통신과의 ‘일등해조’팀이 각각 수상했다.

장려상은 전자과의 ‘스마트전자’, 컴퓨터보안과의 ‘최*홍팀’, 스포츠재활과의 ‘라이프써슨’팀이 거머 쥐었다.

아울러 PBL포트폴리오 부문 대상은 스포츠재활과의 ‘헬스라이프’팀이 수상했으며, 최우수상은 생명환경화공과의 ‘렌즈이야기’팀이, 우수상은 생명환경화공과의 ‘COZY’팀과 스포츠재활과의 ‘실버서포터즈’팀이 각각 차지했다.

이어 진행된 2부 ‘2020학년도 LINC+사업 우수학과 및 우수협약산업체 시상식’에서는 조선이공대 기계설계과, 생명환경화공과, 정보통신과가 우수학과 수상의 영광을 누렸으며, 우수협약산업체로 지오씨㈜, 솔브레인㈜, ㈜피피아이가 선정됐다.

캡스톤 디자인 부문에서 대상을 수상한 ‘용의 눈물’ 팀의 여인협 학생은 “갈수록 위생과 청결에 관한 관심은 높아지고 있다”며 “지속적인 위생 유지가 힘든 공공화장실의 특성을 고려해 스마트한 청소 업무 및 에너지 관리를 돕는 도구를 개발한 것이 호평을 받았다”고 말했다.

PBL포트폴리오 부문에서 대상을 수상한 ‘헬스라이프’팀의 조민아 학생은 “서구화된 식문화와 신체활동의 감소로 비만인구는 늘어나고 있으며, 이로 인한 각종 질병들이 건강수명에 악영향을 미치고 있다”며 “새벽운동과 저녁운동 시간에 따른 효과를 비교해 분석하고 제안한 것이 심사위원들에게 좋은 평가를 받은 것 같다”고 소감을 밝혔다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr