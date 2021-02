맑고 위생적인 물 공급과 가계부담 감소

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군은 올해 저소득층을 대상으로 신규 수도 급수시설 공사비를 지원한다고 22일 밝혔다.

군은 기초수급자 및 차상위계층 중에서 자가주택 소유자와 주택 전체를 무료임차한 가구를 대상으로 상수도시설 설치에 필요한 정액공사비(가구당 73만원)를 20세대에 지원할 예정이다.

희망자는 함안군 상하수도사업소에서 발급하는 고지서와 신규급수공사 신청서를 거주지 읍·면사무소에 제출하면 된다.

군 관계자는 "이번 사업을 통해 저소득층의 가계 부담을 덜고 안심하고 마실 수 있는 물을 공급해 취약계층의 복리증진에 앞장서겠다"고 말했다.

한편, 군은 '저소득층 수도 신규 급수공사 비용 지원 조례'를 2007년 11월에 제정해 지난해까지 총 284가구에 2억7000여만원을 지원했다.

