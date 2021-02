[속보] 광주 양동시장 인근 LPG 차량 주행 중 폭발

속보[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 21일 오전 11시 50분께 광주광역시 서구 양동시장 인근에서 주행 중이던 LPG 차량이 폭발하는 사고가 발생했다.

현재 광주 동·서부소방서가 출동해 사고를 수습하고 있다.

