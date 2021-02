bhc치킨 ‘해바라기 봉사단’, 친환경 봉사 활동 펼쳐

[아시아경제 이승진 기자] bhc치킨이 운영하는 대학생 봉사 단체 ‘해바라기 봉사단’이 친환경 봉사에 나섰다.

bhc치킨은 ‘해바라기 봉사단’ 5기 2조가 지난 19일 서울시 은평구 일대에서 스칸디아모스 액자 제작 및 나눔 봉사를 했다고 22일 밝혔다. 이번 봉사는 복지단체 사단법인 세상아이에서 주관하는 ‘모스 액자 만들기’에 참여하는 형태로 이뤄졌다.

세상아이의 ‘모스 액자 만들기’는 폐기 처분되는 동화책과 공기정화 효과가 있는 이끼인 스칸디아모스를 활용해 완성한 액자를 취약계층 생활시설에 기부하는 사업이다.

봉사단은 동화책 종이로 만든 액자 틀에 스칸디아모스를 채워 넣으며 모스 액자를 만들었다. 이후 모스 액자를 은평노인종합복지관에 전했다. 더불어 복지관에 방역 마스크와 영양 보충용 간식을 제공했다.

김동한 bhc치킨 홍보팀 부장은 “친환경에 대한 관심이 나날이 높아지는 가운데, 일생 생활 속에서 실천 가능한 친환경 봉사 활동을 펼쳤다는 점에서 봉사단의 이번 행보가 의미가 있다”며 “앞으로도 bhc치킨은 대면 활동이 어려운 언택트 시대에도 사회 주요 이슈에 맞는 봉사를 지속 행하는 봉사단을 적극 지원할 것”이라고 전했다.

한편, 2017년 발족한 해바라기 봉사단은 10명의 대학생으로 구성된 봉사 단체로 올해 1월부터 5기가 본격 활동 중이다. 해바라기 봉사단 5기는 지난 1월 저소득층을 대상으로 한 연탄 나눔 봉사를 시작으로 쪽방 주민을 위한 겨울나기 지원 등 도움이 필요한 곳을 찾아 봉사를 기획 및 실행하며 나눔과 상생의 가치를 배워나가고 있다.

