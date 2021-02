[아시아경제 임춘한 기자] 미니스톱은 22일 다가오는 봄을 맞아 ‘소문난 잔치국수’를 출시했다고 밝혔다.

소문난 잔치국수는 어묵볶음, 애호박볶음, 계란지단, 볶음김치를 고명으로 함께 즐길 수 있다. 잔치국수 특유의 깔끔한 뒷맛을 내주는 멸치 육수와 각종 고명이 조화롭게 어우러져 진한 감칠맛을 느낄 수 있는 점이 특징이다.

소문난 잔치국수는 미리 한번 삶아진 소면을 넣어 별다른 조리 과정 없이 간편하게 즐길 수 있다. 함께 담긴 고명과 소면을 용기에 담고 포장된 멸치육수를 부은 후 레인지업을 하면 잔치 국수가 완성된다. 또한 기호에 따라 넣어 먹을 수 있도록 김도 함께 동봉했다.

미니스톱 관계자는 “잔치국수를 통해 봄의 기운을 미리 느껴보시기를 기대한다”며 “앞으로도 다양한 컨셉과 함께 계절감을 느낄 수 있는 상품을 선보일 예정”이라고 말했다.

