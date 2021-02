서울 아침 기온이 영상을 유지하며 포근한 봄날씨가 이어지고 있는 22일 서울 종로구 세종로 네거리에서 직장인들이 가벼워진 옷차림으로 출근길에 오르고 있다. 기상청은 전국이 대체로 맑은 가운데 수도권 등 일부지역에서 미세먼지 농도가 높겠다고 예보했다./강진형 기자aymsdream@

