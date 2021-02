서울시, 로열젤리·프로폴리스 만드는 '양봉전문가' 키운다

양봉기술 전문가 과정 개설…26일부터 접수, 8개월간 양봉 이론·실습교육

계절별 꿀벌관리, 꿀벌병해충 예방, 프로폴리스 채취 등 기초~전문기술 습득

[아시아경제 임철영 기자] 서울시농업기술센터가 고부가가치 산업으로 대두되는 양봉 활성화를 위해 양봉 전문가 양성 프로그램을 3월부터 8개월간 운영한다고 22일 밝혔다.

서울시농업기술센터는 전국 최초로 경상남도농업기술원, 산업곤충연구소와 함께 농촌진흥청으로부터 양봉산업 전문인력 양성기관으로 지정됐다.

올해로 3년째 양봉 전문가 교육은 양봉입문자·창업희망자 등 교육 희망 시민을 대상으로 총 30명을 모집할 예정이며 26일부터 7일간 홈페이지를 통해 참여 신청을 받는다. 교육 및 실습 비용은 무료다.

양봉 전문가 교육은 양봉산업의 현황, 꿀벌의 종류와 특성, 계절별 꿀벌관리, 벌꿀채취 실습, 꿀벌 병해충 예방과 치료, 프로폴리스 채취방법, 양봉농가 견학 등 양봉 창업을 위한 기초지식부터 전문기술까지 실무역량을 배양할 수 있는 기회가 제공된다.

양봉 전문가 교육은 3월 30일 개강부터 11월 9일 수료식까지, 실습과 현장견학을 포함하여 총 25주간 100시간 진행된다. 양봉장은 농업기술센터 옥상에서 운영되고 있으며 교육생들의 조별활동으로 벌통을 관리할 예정이다.

대상자 모집은 27일부터 3월 5일까지 7일간 농업기술센터 홈페이지에서 예약신청하며 지원서류는 담당자 이메일로 제출하면 된다. 대상자선발 결과발표는 3월 15일 센터 홈페이지에서 확인할 수 있다.

조상태 서울시농업기술센터 소장은 “양봉은 벌꿀, 로열젤리, 화분, 프로폴리스, 봉독, 밀랍 등의 갖가지 양봉산물을 생산하며, 꿀벌의 화분매개 기능은 6조원의 가치가 있다”며 “양봉 전문가 교육은 양봉을 준비하는 시민들에게 체계적인 교육이 될 것”이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr