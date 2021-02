'백신 먼저 맞아라' 유승민에…정청래 "대통령이 실험대상이냐. 헛소리 말라"

[아시아경제 나한아 기자] 유승민 국민의힘 전 의원이 코로나 백신 불안감을 잠재우기 위해 대통령이 솔선수범해 백신을 맞으라고 제안한 가운데, 정청래 더불어민주당 의원이 "망언"이라며 "국가원수가 실험 대상이냐"라고 비난했다.

정 의원은 21일 자신의 페이스북에 "유 전 의원은 문재인 대통령에게 백신 주사를 먼저 맞으라는 망언을 했다"라며 "먼저 맞으면 국민들 제쳐두고 (먼저 맞았다며) 특혜라고 주장하고, (먼저 맞았다가) 사고라도 나면 고소해할 것인가"라고 썼다.

그는 "국가원수가 (코로나 백신) 실험 대상인가"라며 "이는 국가원수에 대한 조롱이자 모독"이라고 했다. 이어 "국가원수의 건강과 일정은 국가기밀이고 보안 사항"이라며 "초등학생 얼라보다 못한 헛소리로 칭얼대지 말라"라고 했다.

정 의원은 유 전 의원이 문재인 대통령의 코로나 위로금 지급 검토를 비판한 것에 대해서도 "먼저 인간이 돼라"라며 "대통령을 모욕하는 건 대통령을 뽑은 국민에 대한 모독이다. 문 대통령의 국민위로금 정책에 대해 '매표행위' '사재 털어라'라는 등 국민의힘은 망언을 중단하라"라고 밝혔다.

그러면서 "국민에게는 당장 오늘의 고통이 힘들고 버겁다"라며 "국민들에겐 위로와 응급조치가 필요하다. (국민의힘은) 못난 소리, 못된 소리를 그만하라"라고 했다.

