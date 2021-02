[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 21일 새벽 4시36분께 경북 김천시 부곡동 18층짜리 아파트 2층에서 불이 났다.

불은 집 가구 일부를 태우고 주민과 출동한 소방대에 의해 15분 만에 완전히 진화됐다. 불이 나자 대피하던 주민 3명이 연기를 마셔 병원으로 옮겨졌고, 주민 50여 명은 옥상과 지상으로 긴급 대피했다.

경찰과 소방당국은 피해규모와 함께 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

