<명예퇴직>

◆과장급

▶부이사관(특별승진) 조정래

<전보>

◆과장급

▶식량산업과장 김보람 ▶농촌산업과장 최정미

<전·출입 >

▶외교부 전출 지성훈 ▶농림축산식품부 전입 국립종자원 경남지원장 김철순

<파견>

◆과장급

▶농림축산식품부(국외훈련) 송지숙

