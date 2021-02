‘동남권 방사선단지’는 미래 대한민국 먹거리다 … 오규석 기장군수의 외침

부산 기장군, 국토교통부 방문 ‘도심융합특구’ 지정 요청



“최적 여건·주변 인프라 모두 갖춰 2순위 될 수 없는 곳”



부산시가 2순위로 선정한 데 대해 “강한 유감” 표명

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동남권 방사선 의과학 일반산업단지를 ‘도심융합특구’로 지정받으려는 부산 기장군의 움직임이 발 빠르게 진행되고 있다.

오규석 부산 기장군수는 2월 19일 국토교통부를 방문해 도심융합특구 지정 사업 담당자를 만났다.

동남권 방사선 의과학 일반산업단지 일대가 ‘도심융합특구’로 지정될 수 있도록 적극적인 협조를 요청한 자리이다.

국토부가 추진하는 ‘도심융합특구’ 사업은 지방 대도시의 도심에 기업과 인재가 모일 수 있도록 ‘판교 제2테크노밸리’와 같이 산업, 주거, 문화 등 우수한 복합 인프라를 갖춘 특구 조성을 목적으로 한다.

최근 부산시에서는 도심융합특구 최종 후보지로 1순위는 해운대구 센텀2지구, 2순위는 기장군 동남권 방사선 의과학 산업단지를 국토부에 제출했다.

오 군수는 도심융합특구에 최적 여건과 주변 인프라를 갖추고 있음에도 부산시가 2순위로 선정해 국토부에 보고한 사항에 대해 이해할 수 없다고 잘라 말했다. ‘강한 유감’의 뜻을 국토부에 정면으로 전달했다.

오 군수는 기장군이 조성 중인 동남권 방사선 의·과학 일반산업단지에 추진 중인 사업들을 먼저 소개했다.

수출용 신형연구로 사업, 방사성 동위원소융합 구축사업, 중입자가속기 치료센터 사업, 파워반도체 산업클러스터 구축사업 등 국가 경제를 좌우할 굵직한 주요 사업들이다.

또 동해선과 각종 고속도로와의 연계를 통한 교통 인프라망, 장안읍 택지조성과 대규모 쇼핑센터 등의 정주 여건, 일광·임랑 해수욕장과 오시리아 관광단지 등의 힐링 휴양 자원 등도 거론했다.

결론적으로 동남권 방사선 의과학 일반산업단지의 입지적 장점을 역설하며 도심융합특구 지정의 당위성을 피력한 것이다.

오 군수는 “동남권 방사선 의·과학 일반산업단지는 기장군 장안읍 좌동리 일원 147만여 제곱미터 규모로, 기장군이 3197억원을 투입해 추진하는 사업”이라며, “기초자치단체 수준에서는 유례를 찾아보기 어려운 혁신적인 사업”임을 강조했다.

이어 “수출용 신형 연구로 사업, 중입자가속기, 방사성동위원소 융합연구 기반구축, 파워 반도체 클러스터 조성 등 주요 국책사업이 추진되고 있으며, 이와 관련된 강소기업 육성으로 향후 기장군을 넘어 대한민국의 미래 먹거리 산업을 창출하는 미래산업혁명의 메카로 자리 잡을 것으로 기대한다”고 말했다.

또 교통과 생활, 문화적 환경에 대해 “인접 고속도로와 동해선과의 연결로 사통팔달의 탁월한 교통환경을 갖추고 있고, 인접한 12개 산단의 집적효과와 임랑해수욕장, 오시리아 관광단지, 기장 도예촌과 부산종합촬영소, 한국야구 명예의 전당 등 문화관광 인프라와 장안 택지, 일광과 정관 신도시 등 주거환경까지 고려하면 ‘동남권 단지’는 도심융합특구 지정을 위한 모든 여건을 이미 갖추고 있다”고 열변했다.

오 군수는 ‘구슬이 서 말이라도 꿰어야 보배가 된다’는 옛말을 끌어오며 “동남권 방사선 의·과학 일반산업단지 조성사업의 화룡점정은 국토부가 시행하는 도심융합특구 유치 사업”이라며 “기장뿐만 아닌 대한민국이 여의주를 품도록 고민해달라”고 전했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr