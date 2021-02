방탄소년단, 'BE' 새 버전 앨범 발매 동시 日오리콘 데일리 1위

[아시아경제 최동현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 ‘BE(Essential Edition)’ 앨범 발매와 동시에 일본 오리콘 데일리 앨범 차트 정상에 올랐다.

20일 오리콘이 공개한 최신 차트에 따르면 'BE'의 새 버전 '에센셜 에디션(Essential Edition)'은 발매일인 전날 약 9만2000장의 판매고를 올려 오리콘 일간 앨범 차트 1위를 차지했다. 방탄소년단은 지난해 12월 'BE'의 '디럭스 에디션'으로 오리콘 주간 앨범 차트 1위를 기록한 바 있다.

‘BE(Essential Edition)’는 미국 빌보드 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위와 ‘2021 그래미 어워드’ 후보 등재라는 새 역사를 함께 일군 전 세계 팬들에게 방탄소년단이 보답하는 마음을 담아 선보인 앨범이다. 타이틀곡 ‘Life Goes On’을 비롯해 ‘내 방을 여행하는 법’, ‘Blue & Grey’, ‘Skit’, ‘잠시’, ‘병’, ‘Stay’, ‘Dynamite’ 등 총 여덟 트랙이 담겨 있다.

방탄소년단은 이번 앨범 발매를 앞두고 빅히트 공식 홈페이지를 통해 새 앨범 발매를 기념하며 전 세계 팬들을 위해 준비한 ‘Curated for ARMY’를 멤버별로 공개했다. 일곱 멤버가 팬들을 위해 ‘아미의 방’을 직접 꾸미고 손수 그린 소품 이미지에 육성 오디오 가이드까지 더해 큰 호응을 얻었다.

한편, 방탄소년단은 한국 가수 최초로 오는 24일(한국시간) 오전 11시에 방송되는 ‘MTV Unplugged Presents: BTS’에 출연한다.

