엠씨넥스 엠씨넥스 097520 | 코스닥 증권정보 현재가 59,100 전일대비 700 등락률 +1.20% 거래량 450,964 전일가 58,400 2021.02.19 15:30 장마감 는 지난해 영업이익으로 593억원을 기록해 전년대비 47% 줄었다고 19일 공시했다. 매출액은 3.44% 늘어난 1조3113억원을 기록했다. 순이익은 54% 줄어든 386억원으로 집계됐다.

회사 측은 "차량용 센싱 카메라 매출이 증가했다" 며 "카메라모듈 산업 경쟁심화와 원재료비 상승, 생산능력 확충에 따른 감가상각비가 증가해 손익이 줄었다"고 말했다.

