[아시아경제 이민지 기자] 현대위아 현대위아 011210 | 코스피 증권정보 현재가 87,000 전일대비 1,000 등락률 +1.16% 거래량 485,148 전일가 86,000 2021.02.19 15:30 장마감 관련기사 현대위아, 주가 8만 7100원 (0.58%)… 게시판 '북적'현대·기아차 시총 14兆 급감 때 개미는 5200억 베팅외국인 순매도에 코스피 하락…현대차그룹株 '와르르' close 는 결산배당으로 보통주 1주당 700원의 현금배당을 결정했다고 19일 공시했다.

시가배당율은 1.5%로 배당금총액은 185억9321만원을 기록했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr