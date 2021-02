음식·용기 통해 코로나 감염?…"가능성 매우 낮다"

[아시아경제 조현의 기자] 코로나19 사태 이후 음식점에서 식사 모임을 갖는 대신 집에서 배달 음식을 먹는 사람이 크게 늘었다. 한 테이블에서 여러 명이 음식을 나눠 먹는 과정에서 자칫 코로나19에 전파될 가능성이 있을 수 있다는 우려에서다. 하지만 해외 전문가들은 음식이나 용기 등을 통해서는 코로나19에 감염될 가능성이 매우 낮다고 입을 모았다.

18일(현지시간) CNN과 유에스뉴스에 따르면 미국 식품의약국(FDA), 농무부, 질병통제예방센터(CDC)는 "1년여 동안 과학적 정보와 해외 연구를 분석한 결과 코로나바이러스에 감염된 사람이 먹은 음식 혹은 그들이 손을 댄 용기 등을 통해 바이러스에 감염될 가능성은 매우 낮다"고 밝혔다.

이들은 코로나 확진자 1억명을 분석한 결과 음식이나 용기 등을 통해 바이러스가 전파될 수 있다는 주장을 뒷받침하는 근거가 없었다고 거듭 강조했다.

FDA는 "호흡기 질환인 코로나19는 사람 간 전파된다"며 "음식을 통해 전파되는 노로바이러스나 A형 간염처럼 바이러스에 오염된 음식을 통해 사람을 감염시킬 수 없다"고 설명했다. 그러면서 "음식이나 용기를 통해 바이러스에 닿더라도 매우 소량일 것"이라며 "감염될 만큼 양이 충분하지 않다"고 덧붙였다.

중국이 우한에서 발생한 코로나19가 수입 냉동식품에서 비롯됐을 수 있다고 주장한 데 대해서도 CDC는 "매우 확률이 낮다"고 반박했다.

CNN에 따르면 세계보건기구(WHO)가 주도하는 코로나19 기원 조사팀을 이끌었던 식품안전·동물질병 전문가 피터 벤 엠바렉 역시 이날 '냉동식품을 통해 코로나가 중국에 유입됐다'는 주장에 대해 선을 그었다. 엠바렉은 "해당 가설은 우리가 고려하는 것이 아니다"라며 "그런 것은 매우, 매우 드문 사건"이라고 강조했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr