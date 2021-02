휠라, BTS 협업 컬렉션 21일부터 예약판매

의류, 액세서리 총 21종 구성

[아시아경제 임혜선 기자] 글로벌 스포츠 브랜드 휠라(FILA)가 BTS와 협업한 컬렉션을 오는 21일부터 5일간 예약판매한다.

‘FILA X BTS 나우 온(Now ON) 컬렉션’은 지난해 ‘러브유어셀프 컬렉션’에 이어 두 번째로 전개되는 휠라-BTS의 공식 협업 라인이다. 해당 컬렉션 제품을 착용한 방탄소년단의 광고 콘텐츠도 공개됐다. BTS가 패션분야 협업 제품을 실제 착용한 채 광고에 등장한 것은 이번이 처음이다.

‘온(ON)’은 지난해 2월 21일에 발표돼 전 세계적으로 히트한 방탄소년단의 대표곡이다. 이번 컬렉션은 해당 곡과 뮤직비디오에서 영감을 얻은 만큼, 지금 이 순간(Now ON) 고통과 두려움에도 이를 딛고 계속 성장해나가는 우리의 모습을 위한 특별한 컬렉션으로 색다른 패션을 제안하는 것이 특징이다.

컬렉션은 반팔 티셔츠와 스웨트 셔츠 및 팬츠, 버킷백, 크로스백, 버킷햇 각종 의류, 액세서리 총 21종으로 구성됐다. 휠라의 F로고, 방탄소년단 공식 로고를 결합한 콜라보 전용 아이콘을 활용했으며, ‘ON’의 뮤직비디오에서 영감을 얻은 그래픽, 컬러, 아트워크 요소를 제품에 접목했다.

컬렉션 제품 4만원 이상 구매시 콜라보 와펜 5종을, 10만원 이상 구매시 콜라보 와펜 5종, 포토카드(14장)를 사은품으로 제공한다. 해당 제품과 사은품은 오는 6월 13일부터 순차 발송된다.

