대전시, 올해 지방공무원 479명 채용…내달 원서접수 시작

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 올해 지방공무원 479명을 채용한다.

시는 ‘2021년 제1회·2회 지방공무원 공개(경력)경쟁 임용시험 계획’을 시 홈페이지에 공고(시험정보란)했다고 19일 밝혔다.

신규 채용분야 및 인원은 ▲행정직군 290명 ▲기술직군 184명 ▲연구직 5명이며 직급별 인원은 ▲7급 21명 ▲8급 29명 ▲9급 424명 ▲연구사 5명이다. 시는 공개경쟁으로 449명, 경력경쟁으로 30명의 신규 공무원을 선발할 계획이다.

특히 시는 올해 장애인과 저소득층 등 사회적 약자에 대한 공직 기회를 확대하기 위해 장애인 20명(전체 4.1%)과 저소득층 13명(9급 공개채용 3.2%), 고졸자 8명(경력경쟁 신규 채용 27%)을 구분·모집한다. 이는 장애인(3.4%), 저소득층(2%), 고졸자(행안부 권고 27%) 등 법정 의무채용 비율을 웃도는 수치다.

제1회 임용시험은 3월 29일~4월 2일 원서를 접수한 후 6월 5일 필기시험, 7~8월 중 면접시험을 치르는 일정으로 진행된다. 최종 합격자는 8월 27일 발표할 예정이다.

1회 임용시험의 직렬별 채용은 ▲행정 201명(일반 175명, 장애인 17명, 저소득층 9명) ▲세무 10명 ▲전산 8명 ▲사회복지 52명(일반 45명, 장애인 3명, 저소득층 4명) ▲사서 4명 ▲일반기계 13명 ▲일반전기 7명 ▲일반화공 3명 ▲일반농업 3명 ▲축산 1명 ▲산림자원 3명 ▲보건 21명 ▲식품위생 1명 ▲일반환경 13명 ▲일반토목 26명 ▲건축 27명 ▲지적 5명 ▲방재안전 2명 ▲통신기술 5명 ▲운전 5명 ▲선박항해 1명 ▲의료기술(치위생사) 1명 ▲의료기술(임상병리사) 2명 ▲의료기술(물리치료사) 1명을 선발한다.

또 8급 ▲간호 29명과 7급 ▲수의 4명도 1회 시험을 통해 선발한다.

제2회 임용시험은 7월 5일~ 9일 원서접수 후 필기시험(10월 16일) 및 면접시험(11월 중)을 거쳐 12월 7일 최종합격자를 발표하는 일정으로 진행한다.

2회 임용시험 7급 직렬별 채용은 ▲행정 15명 ▲약무 2명이고 연구직은 ▲수의연구사 1명 ▲환경연구사 2명 ▲공중보건연구사 2명, 9급은 ▲기계운전 1명이다.

특성화·마이스터고 졸업(예정)자 대상 9급 경력경쟁 채용인원은 ▲일반전기 1명 ▲일반기계 1명 ▲일반토목 3명 ▲건축 3명 등 8명이다.

각 시험 응시원서는 지방자치단체 인터넷원서접수센터를 통해서만 접수한다. 단 장애인 및 임신부 응시자는 장애 유형 등에 따라 편의지원을 신청할 수 있다. 시험과 관련된 기타 자세한 사항은 시 인사혁신담당관 채용 팀을 통해 안내받을 수 있다.

